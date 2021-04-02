UPD: Обновленный Rutube уже доступен. Пользователи могут монетизировать свое видео донатами, подписками и рекламой после достижения 5 тысяч просмотров. Прямые трансляции появятся в ближайшее время, подкасты и продажа товаров в прямом эфире -- в третьем квартале этого года.
Антон Красовский в Фейсбуке анонсировал перезапуск Rutube «скоро, точно уже к июню». Это будет полный аналог Youtube cо всеми функциями видеоплатформы.
«Ну и Антон Вячеславович уполномочен заявить: скоро, совсем скоро, совершенно точно уже к июню Газпроммедиа перезапустит RuTube.
Это будет совершенно аналогичная YouTube платформа с возможностью постить любой продолжительности видосы, стримить в прямом эфире, комментировать в чатах и под видео, делиться как угодно и где угодно».
В конце 2020 года Роскомнадзор попросил отечественные интернет-компании помогать российским СМИ с развитием их каналов на своих площадках. Этому предшествовало введение Youtube ограничений на контент некоторых российских каналов и блогеров.
«Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации».
Ранее группа депутатов Госдумы и сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ.
В последний раз до этого Rutube становился темой активных обсуждений в профессиональном сообществе в декабре 2019 года, когда заставлял пользователей проходить тест на понимание рекламного ролика для доступа к видео. Сделку по покупке Rutube «Газпром-медиа» закрыла в конце декабря 2020 года.
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Блин, я думал Яндекс.Эфир будут делать заменой YouTube в Рунете, а Яндекс решил что-то мутное: Эфир в Дзен конвертить.
И не понятно: Youtube (Goolge) же силён ещё тем, что у него авторекомендации на основе полного профиля юзера. В Рутубе разве такое будет нормально сделано ?
А в чем сила авторекомендаций? Где эти толпы счастливых хомячков, живущих по ним?
«Газпром-медиа» сначала едет, а потом садится на лошадь. Выкатить сырой продукт по уровню разработки это ранняя бета-версия. Там ничего недоделано до конча: плеер нестабильный через раз вылетает в ошибку, нет аналитики, идиотская система предмодерации видео (видео публикуется примерно через час после загрузки), нет аналитики никакой. регистрация только по номеру телефона.
Продукт сырой, зато от обилия видеорекламы вызывает стойкое отвращение.