UPD: Обновленный Rutube уже доступен. Пользователи могут монетизировать свое видео донатами, подписками и рекламой после достижения 5 тысяч просмотров. Прямые трансляции появятся в ближайшее время, подкасты и продажа товаров в прямом эфире -- в третьем квартале этого года.

Антон Красовский в Фейсбуке анонсировал перезапуск Rutube «скоро, точно уже к июню». Это будет полный аналог Youtube cо всеми функциями видеоплатформы.

«Ну и Антон Вячеславович уполномочен заявить: скоро, совсем скоро, совершенно точно уже к июню Газпроммедиа перезапустит RuTube.

Это будет совершенно аналогичная YouTube платформа с возможностью постить любой продолжительности видосы, стримить в прямом эфире, комментировать в чатах и под видео, делиться как угодно и где угодно».

В конце 2020 года Роскомнадзор попросил отечественные интернет-компании помогать российским СМИ с развитием их каналов на своих площадках. Этому предшествовало введение Youtube ограничений на контент некоторых российских каналов и блогеров.

«Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации».

Ранее группа депутатов Госдумы и сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ.

В последний раз до этого Rutube становился темой активных обсуждений в профессиональном сообществе в декабре 2019 года, когда заставлял пользователей проходить тест на понимание рекламного ролика для доступа к видео. Сделку по покупке Rutube «Газпром-медиа» закрыла в конце декабря 2020 года.