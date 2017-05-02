1 июля 2017 года вступит в действие закон «о интернет-кинотеатрах» — президент подписал его накануне, 1 мая. Иностранцы, если больше половины всей аудитории их видеоссервиса находится вне пределов РФ, смогут владеть долей не более 20% уставного капитала в российском видеосервисе «дочке» — если правительственная комиссия не разрешит им превышение. В тоже время, Россия будет считать отечественными онлайн-кинотеатры с совладельцами иностранцами, если более 50% всей аудитории сервиса составляют российские зрители. Работа незарегистрированных Роскомнадзором российских сервисов, российских дочек иностранных сервисов запрещается — такие иностранцы и российские проекты подлежат блокировке. Предусмотрены и более мягкие меры воздействия на выявленные Роскомнадзором площадки нарушители — штрафы. Закон не выделяет специально кинотеатры, сервисы распространения телеканалов и другие разновидностями видеосайтов и говорит о аудиовизуальных сервисах в целом. Поисковикам не нужно выполнять требования нового закона. Сервисы, по решению Роскомнадзора, могут быть признаны сервисами с «пользовательскими» записями — они тоже под нормы нового закона не подпадут. Закон делает исключения для СМИ (у них есть собственный закон об иностранцах и 20 процентах.

Закон о иностранцах в СМИ , подписанный президентом в октябре 2014 , запустил смену собственников , например, у «Ведомостей», российского Forbes , пару бывших французских изданий купил Rambler&Co. Издательский дом Hearst Shkulev Media , когда-то поровну принадлежавшей американцам и структурам Виктора Шкулева , изменил структуру собственности и стал принадлежать структурам российского предпринимателя на 80%.

По подписанному закону аудиовизуальные сервисы не имеют права распространять незарегистрированные в РФ телеканалы и передачи, материалы с экстремистским содержанием, пропагандирующие порнографию, содержащие нецензурную брань. Зарегистрированные сервисы обязаны соблюдать требования законодательства о распространении массовой информации, информации неприемлемой для детей, законов о выборах и референдумах и другие российские нормы. Регистрирует, проверяет статистику сервисов, налагает, при необходимости штрафы, или отдаёт распоряжение о блокировке видеосервиса для доступа через российских провайдеров — Роскомнадзор. Дела о блокировке будет рассматривать Мосгорсуд.

Поводом для начала работы над законопроектом о интернет-кинотеатрах его инициаторы называли американский кинотеатр Netflix. В начале января 2016 года видеосервис открыл недоделанную ru-страницу с несколькими фильмами.

Уже в конце того же месяца регулировать деятельность Netflix в России предложили президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Сергей Петров и председатель РОЦИТ, член Совета ИРИ, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин в феврале 2016 года рассказал СМИ о том, что, по его мнению, российской витрине американского Netflix нужны российские контролирующие совладельцы. Косвенно регулирование Netflix поддержал министр культуры Владимир Мединский, в июне 2016 он рассказал, что бизнес Netflix развивается при поддержке американского правительства и преследует проамериканские идеологические цели. В августе 2016 года МКС (объединение крупнейших операторов связи и нескольких медиахолдингов России) подготовил ряд поправок к законодательству, касающихся регулирования деятельности онлайн-кинотеатров. Первоначально МКС хотел сократить долю иностранного участия в уставном капитале кинотеатров 20% (норма изменилась), ввести запрет на участие в избирательных кампаниях политических партий, создать реестр кинотеатров (введена).

Якобы из-за рисков заложенных в законопроект китайская LeEco в октябре 2016 года заморозила открытие онлайн-кинотеатра в РФ. Региональный руководитель прямо связал неудачный старт проекта с желанием МКС запретить иностранцам владеть более 20% в российских онлайн-кинотеатрах. Виктор Сюй обратился за разъяснениями к Путину и президент объяснил: «Мы будем поддерживать усилия всех наших иностранных партнеров , но мы должны поддержать и собственного производителя. Но делать это , конечно , надо очень аккуратно. Мы особо будем приветствовать финансовую деятельность , если в ее основе будет лежать национальный контент. Мы готовы найти самые либеральные , приемлемые решения для наших партнеров».

Депутаты Шамсаил Саралиев из «Единой России» и Андрей Луговой из ЛДПР внесли законопроект в Госдуму в ноябре 2016. «Складывается впечатление, что до этого отрасль не регулировалась, но это — ошибка», — говорили онлайн-кинотеатры про законопроект МКС. Ряд представителей индустрии считал, что инициатива МКС ограничить иностранный капитал в кинотеатрах до 20%, появилась потому, что на рынок должен был выйти государственный игрок. Так в российском кинотеатре TVzavr предполагали, что законопроект МКС позволит купить за бесценок 3 из 6 топ-кинотеатров рунета, их конкуренты в Megogo думали, что за бесценок уйдут только два. В марте 2017 Минкомсвязи предложило уточнить законопроект, исключив из него формулировки, распространяющиеся на соцсети (главные сети России поддерживают собственные видеохостинги, тогда как в западных конкурентах, в общем случае, распространяются лишь короткие ролики, но не полнометражное кино и ТВ) и сервисы типа YouTube. Споры о формулировках продолжались до апреля, когда появились устроившие многих формулы о том, что Россия будет считать отечественными онлайн-кинотеатры с совладельцами иностранцами, если более 50% общей аудитории сервиса составляют российские зрители, а правительственная комиссия может разрешить любую структуру собственности, если сочтёт проект полезным для развития российского медиарынка. Директор ассоциации «Интернет видео» (объединяет компании, управляющие видеосервисами: IVI.ru, MEGOGO, TVZavr, Amediateka и TV1000Play) и член экспертного совета «Фонда кино» Алексей Бырдин подытожил: «наши основные риски устранены».