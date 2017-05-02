Mail.ru Group приобрёл второго по величине игрока рынка доставки еды в России — компанию ZakaZaka. Сделка была подписана в пятницу, 28 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Приобретение Delivery Club в ноябре 2016 года было успешным, и мы стремимся укрепить наши лидирующие позиции на рынке. Около 50% заказов Delivery Club приходится на Москву и Санкт-Петербург; вторая половина — на остальные города России. В то же время у ZakaZaka 72% заказов делают за пределами Москвы и Петербурга. Таким образом, приобретение значительно увеличит охват нашего бизнеса доставки еды. Как и в случае Delivery Club, мы намерены быстро интегрировать ZakaZaka в структуру компании», — прокомментировал Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group.

В ноябре 2016 Mail.ru Group получила миноритарную долю в ZakaZaka в рамках приобретения Delivery Club, а в марте 2017 увеличила долю до 9,91%. Теперь Mail.Ru Group приобретет оставшиеся 90,09%. Полная стоимость оставшейся доли составляет $18 млн, вся сумма будет выплачена деньгами. Mail.ru Group полностью консолидирует ZakaZaka и будет раскрывать финансовые результаты.

ZakaZaka — второй по величине игрок в России. По данным компании, у ZakaZaka около 2600 ресторанов-партнеров. Количество заказов, сделанных в марте 2017 года, достигло 126 000. В 2016 году выручка составляла 56 млн рублей, а в первом квартале 2017 года — 30 млн рублей.

Кроме доставки готовой еды из общепита, Mail.ru Group также проявлял интерес к доставке продуктов из магазинов. Так в декабре 2016 холдинг совместно с экс-президентом «Дикси» Ильёй Якубсоном и другими инвесторами инвестировал 100 млн рублей в Instamart, основанный в 2013 году бывшими инвестиционными банкирами из Goldman Sachs и Rothschild Петром Федченковым и братьями Андреем и Дмитрием Жулиными.