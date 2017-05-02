«Яндекс» отдал ещё 1% поиска Google и обновил антирекорд по доле в Рунете


«Яндекс» вновь обновил антирекорды по поисковой доле в Рунете. Согласно данным LiveInternet за апрель (срез: российские пользователи), российский поисковик потерял больше одного процента рынка поиска — c 55,2% в марте до 54% в апреле. Google нарастил долю с 39,5% до 40,8% за тот же период. Это самое сильное падение «Яндекса» за последние месяцы и худший результат за почти десяток лет.

Как и обычно, изменения происходят за счёт роста мобильного поиска у Google (61,1% в апреле против 59,4% месяцем ранее) при аналогичном падении «Яндекса» (37,7% против 39,3% месяц к месяцу). Доли поиска на десктопных устройствах остаются неизменными: 65,5% у российского поисковика и 26,5% — у американского.

У «Роем!» есть теория, согласно которой российские пользователи уехали на дачи и в отпуска на первые майские праздники (сравните долю пользователей поисковиков на прошлых выходных 22−23 апреля и на этих выходных), где выходят в интернет преимущественно с мобильных устройств. Если это так, то на выходных 6−9 мая изменения будут ещё разительнее, а по итогам месяца май может стать самым неудачным периодом для «Яндекса».

«Яндекс» ожидает, что недавно объявленное мировое соглашение между Google и ФАС даст российской компании возможность для роста на мобильных устройствах, говорил Аркадий Волож 27 апреля во время объявления финансовой отчётности компании за первый квартал 2017 года. По этому соглашению Google даст устройствам на Android некий choice window, с помощью которого пользователи смогут изначально выбрать стандартную поисковую систему для себя. Кстати, кроме «Яндекса» воспользоваться данной функцией планирует и Mail.ru Group. Однако, эффект, очевидно, станет заметен, когда в России станет большая доля новых устройств, где и будет установлено это choice window.

Выбор редакции

Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Максим Зотов LiveInternet

    Теория про выходные неверна. Скачкообразное изменение доли Google 29 апреля произошло из-за исправления одной ошибки в LiveInternet, а не из-за реального изменения доли.

    Мобильное поисковое приложение Google при переходе на сайт ставит в реферер адрес android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/

    Ранее такие переходы в LiveInternet не считались поисковыми, заносились в строку «Не веб-страница». Сейчас они стали считаться поисковыми, для внутренней технической совместимости адрес немного меняется на фиктивную ссылку: android.app/com.google.android.googlequicksearchbox

Добавить 5 комментариев

  • Ответить
    Максим Зотов LiveInternet

    Теория про выходные неверна. Скачкообразное изменение доли Google 29 апреля произошло из-за исправления одной ошибки в LiveInternet, а не из-за реального изменения доли.

    Мобильное поисковое приложение Google при переходе на сайт ставит в реферер адрес android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/

    Ранее такие переходы в LiveInternet не считались поисковыми, заносились в строку «Не веб-страница». Сейчас они стали считаться поисковыми, для внутренней технической совместимости адрес немного меняется на фиктивную ссылку: android.app/com.google.android.googlequicksearchbox

  • Ответить
    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Со статистикой поисковиков интересные вещи творятся

    Мне кажется что «Яндекс» готовится к тому, что рано или поздно в срезе «RU» Гуглу он проиграет, поэтому уже готов очередной бастион: «А вы смотрите какая большая у нас доля на десктопе, а ведь именно там все деньги»

    Очень напоминает историю почти уже десятилетней давности, когда в ответ на вопросы: «А вот тут Google c Андроидом, а у вас что?» яндексоиды, все как один, говорили отличными рублеными фразами: «А вы знаете, какая самая популярная программная платформа на мобилах? (выпучивают глаза, поднимают палец к небу) Нет? А это Nokia!!!»

    Типа сливаемся, но сливаемся там где это никому не нужно, а на массовых платформах мы всегда лидер.

    Сейчас, к сожалению, не так. 14 кук на юзера (TNS/Медиаскоп) значат, что юзеры везде. И вера в то, что мы захватили один канал (десктоп) и нас с него никто не сковырнет — немного наивна, так что надеюсь что это просто пиар наружу, а не внутренний уровень понимания проблем.

    Вижу несколько сценариев когда магия «на десктопе все деньги» перестает работать:

    1. Заходит юзер на десктопе до чекаута в магазине, а ему и говорят: «Хочешь — вбивай 100500-й раз как тебя зовут, а хочешь, Андрей Иваныч, рожа-то у тебя знакомая, приложи пальчик к телефону и мы сами про тебя все расскажем»

    2. Развитие: «приложи пальчик, и мы за тебя и заплатим»

    3. Развитие 2: «А помнишь, ты два дня назад смотрел штукинскую в интернете? Так вот, ближайшая от тебя в офлайне — на расстоянии 100 метров, и размер твой, прикинь? Го покупать!»

    Ну и так далее.

    (в общем, я все ещё в шоке от интервью Императора)

  • Ответить
    Максим Зотов LiveInternet

    Ой, извините, немного перепутал. Исправление ошибки с мобильными переходами было 24 апреля, а не 29. Так что теория про выходные, видимо, верна.

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое