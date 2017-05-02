Роскомнадзор заблокировал несколько серверов RuTracker со служебной информацией — так называемые торренты-анонсеры, сообщила газета «Известия». Анонсеры позволяют сообщить всем участникам обмена IP-адреса источников, у которых можно скачать необходимый файл.

Глава компании Pirate Pay, специализирующейся на блокировках пиратских раздач в торрент-сетях, Андрей Клименко рассказал, что в результате блокировки анонсеров скачивание становится либо очень медленным, так как происходит с меньшего числа источников, либо не происходит вообще.

Основной сайт RuTracker заблокирован в России в январе 2016 года. На сайте трекера написано: «российские провайдеры по указанию Роскомнадзора блокируют торренты-анонсеры нашего ресурса. В связи с этим затруднен учет статистики в профилях пользователей, попадающих под блокировки, а также могут возникать ошибки в статусах раздач».

Pirate Pay также подготовила список зеркал RuTracker. 17 марта Государственная дума приняла в первом чтении поправки, позволяющие блокировать зеркала пиратских сайтов не получая решение суда по каждому конкретному ресурсу.