По версии журнала Fast Company, Snapchat находится на пятом месте в списке самых инновационных компаний 2017 года (после Amazon, Google, Uber и Apple). И это неслучайно: например, они популяризировали маски в видео, купив за $150 млн украинский стартап Looksery. Затем уже Facebook приобрел белорусское приложение MSQRD, с помощью которого в режиме реального времени можно накладывать на лицо похожие маски. Эти эффекты стали появляться в других приложениях и соцсетях: ICQ, «Одноклассниках» и прочих.

После масок компании стали активно заимствовать идею с «Историями», которую также придумали в Snapchat. Они появились в Instagram, Facebook, ICQ, «ВКонтакте». Фактически «Истории» сейчас становятся чем-то, чем раньше стала лента. Кроме того, «Истории» мотивируют пользователей соцсетей чаще делиться контентом — живым и нерафинированным, а не просто смотреть ленту с контентом от издателей и компаний. В Snap, компании-разработчике популярного приложения, не раз отмечали, что Instagram не стесняется копировать их функции. Невеста Эвана Шпигеля, главы Snap, Миранда Керр в одном из своих интервью даже назвала постоянное копирование «позором» и задалась вопросом, как разработчики Instagram могут спать по ночам. Тем временем Шпигель, чтобы помешать копировать своё детище, нанял инженера Лорена Балмелли, который основал стартап, помогающий скрыть исходный код приложений.

Тихий тест

Mail.ru Group не раз пытался пересадить удачные идеи Snapchat в свои сервисы. Обычно для проведения тестирования холдинг использовал ICQ (1, 2, 3).

На днях разработчики ICQ запустили приложение O.Life, который дублирует функции Snapchat. Сами сотрудники холдинга не подтвердили свою причастность к новому сервису. Приложение опубликовано не от основного корпоративного аккаунта холдинга, что является обычной практикой для компании (например 1, 2). Однако издание VC.ru, которое первым обратило внимание на приложение, приводит несколько доказательств, что приложение принадлежит Mail.ru Group.

Так, приложение было опубликовано Константином Рубцовым, человек с этим же именем работает в Mail.ru Group. Издатель приложения, как указано в Google Play, — Pavel L. В друзьях Рубцова в FB можно найти Павла Лоуцкера, который также работает в MRG. В официальном блоге Mail.ru Group на «Хабрахабре» они представлены как менеджеры продукта ICQ. Кроме того, домен сервиса зарегистрирован на Елену Азаренко, у которой в профиле на LinkedIn холдинг указан как место работы. Адрес в контактной информации владельца домена совпадает с адресом офиса группы на Кипре.

Само приложение позволяет делать снимки и записывать видео с добавлением «масок», фильтров и стикеров. Также можно накладывать рисунки и текст. Самоудаляющуюся «Историю», как и в Snapchat, можно либо опубликовать на своей странице, либо отправить друзьям в личные сообщения. В сервисе можно использовать стили для фотографий из приложения Vinci, которое ВК запустил в прошлом году. Для обработки видеозаписей добавлены стили из приложения Artisto — оно также принадлежит холдингу.

Мотивированные истории

Впрочем, идеи Snapchat у Mail.ru Group приживаются неоднозначно. Например, «ВКонакте» запустил «Истории» в конце декабря 2016 года, а в феврале отрапортовал, что с момента запуска еженедельная аудитория ими пользуются в среднем около 13 миллионов человек в неделю при ежемесячной аудитории соцсети около 90 миллионов человек. На днях компания стала стимулировать людей пользоваться этой функцией, в награду пообещав бесплатные стикеры. И что-то пошло не так: юзеры неправильно поняли слово «истории» и под объявлением специально созданного для этой акции бота Лиса начали рассказывать истории из жизни.

В разговоре с TJ Евгений Красников отметил, что сложности с заданием возникли примерно у 200 человек, однако компания все равно подарила им стикеры. В целом, флешмоб, по словам пресс-секретаря ВК, «получился отличным».

А «Роем!» напоминает, что на 200 человек, у которых возникли сложности с заданием, и они рассказали об этом, приходятся гораздо больше человек, у которых возникли сложности, и они промолчали.

PS: Кстати, а как там Snapster? Части идея его запуска показалось провальной, а новостей от команды Snapster не появилось с июня 2016 года.