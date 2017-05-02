В конце апреля 2017 года такси-сервис Gett приобрёл конкурирующий проект Juno, созданный сооснователями Viber Игорем Магазиником и Тальмоном Марко. Предприниматели рассказали изданию dev.by, что после сделки Juno сосредоточится на рынке США и, возможно, Северной Америки, тогда как Gett будет продолжать развитие на европейских рынках. Компания «сможет снять с паузы многие задачи, на которые не хватало ресурсов», сказал Магазинник.

Нам больше не придётся тратить огромное количество времени на поиски финансирования. Это очень, очень капиталоёмкий бизнес. Наконец-то мы можем сконцентрироваться на работе, — резюмировал Магазинник.