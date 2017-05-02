Яндекс.Браузер, как показывает статистика LiveInternet, перестал расти с начала 2017 года. Раньше у браузера наблюдался небольшой, но стабильный рост, с декабря его доля достигла 10%, добралась к 10,2% в феврале, а в апреле вновь вернулась к 10%.

Яндекс.Браузер был создан на базе движка Chromium в 2012 году. Браузер является важным каналом дистрибуции поиска «Яндекса», а что происходит с поиском, вы могли прочитать на «Роем!» ранее сегодня.

С начала года «Яндекс» начал зарабатывать на своём браузере на b2b и b2g-рынках. В феврале Яндекс.Браузер встал на компьютеры в Правительстве Москвы. В марте компания рассказала о запуске корпоративной версии своего браузера. В апреле браузер встал по умолчанию на рабочие машины сотрудников Сбербанка.