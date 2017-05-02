Ростелеком, судя по всему, закрыл свою платформу по продаже игр через сайт. Домен games.rt.ru стал перенаправлять на главную страницу некоторое время назад, обнаружила редакция «Роем!». Провайдер потратил на разработку этого проекта 14 млн рублей, собирался вложить еще 38 млн, а всего затраты Ростелекома на игровое направление могли превысить полмиллиарда рублей.

В июне 2016 года Ростелеком объявил тендер на разработку облачной игровой платформы на общую сумму 38,2 млн рублей. О победителе этого тендера так и не было объявлено.

Оператор развивает игровое направление с 2014 года. Для его развития компания наняла Алексея Садонова, более 10 лет руководившего игровыми проектами в «Рамблере», Mail.ru и РБК. В ноябре 2015 года оператор запустил игровой портал games.rt.ru. Тендер на его разработку выиграла пермская компания Enaza. Сумма контракта составила 14 млн рублей.

В облачной платформе были доступны игры Assassin’s Creed, World of Tanks, Batman и ряд других популярных игровых проектов. В январе 2016 года Ростелеком запустил тарифный план интернет-доступа «Игровой», подписчикам которого стал доступен эксклюзивный контент игры World of Tanks. СМИ подсчитали, что разработчик WOT компания Wargaming могла получить от «Ростелекома» до полумиллиарда рублей за эксклюзивные танки и другие игровые бонусы.

Обновлено в 15:30: В Ростелекоме официально подтвердили факт закрытия проекта.

Для Ростелекома игровое направление и разработка специальных предложений для ниши поклонников онлайн-игр остается приоритетным. Но принято решение о переформатировании этого направления, подготовка к чему началась еще несколько месяцев назад. В свое время компания сообщали о запуске бета-версии игрового портала в опытно-коммерческую эксплуатацию. Изначально мы смотрели на этот проект как на венчурный, то есть высокорискованный. За время опытно-коммерческой эксплуатации стало понятно, что новой площадке не удалось достигнуть нужных показателей. Поэтому принято решение о завершении эксперимента. Поддержка портала прекращена с 2 мая 2017 года. Финансовые показатели не раскрываем, — сказал представитель Ростелекома Валерий Костарев.

Компания будем и дальше развивать игровое направление, «в первую очередь — за счет кобрендинговых продуктов с популярными игровыми сервисами».