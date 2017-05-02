Роскомнадзор внес в реестр запрещённых сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), Imo, Line и аудиовизуальный чат Vchat (не путать с популярным WeChat).
Господа @tvrain, окститесь, полно вам: Vchat и WeChat это немножко разные вещи pic.twitter.com/JdBlgWCQ6z
— Никита Лихачёв (@Niketas) May 2, 2017
Представители компаний отказались предоставлять данные о своих пользователях и их активности в сервисах российским властям и не признали себя организаторами распространения информации. В реестре они находятся с пометкой «Restricting». Об этом сообщили в «РосКомСвобода».
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