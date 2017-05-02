Роскомнадзор внес в реестр запрещённых сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), Imo, Line и аудиовизуальный чат Vchat (не путать с популярным WeChat).

Господа @tvrain, окститесь, полно вам: Vchat и WeChat это немножко разные вещи pic.twitter.com/JdBlgWCQ6z — Никита Лихачёв (@Niketas) May 2, 2017

Представители компаний отказались предоставлять данные о своих пользователях и их активности в сервисах российским властям и не признали себя организаторами распространения информации. В реестре они находятся с пометкой «Restricting». Об этом сообщили в «РосКомСвобода».