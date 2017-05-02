Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry, Imo и Line


Роскомнадзор внес в реестр запрещённых сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), Imo, Line и аудиовизуальный чат Vchat (не путать с популярным WeChat).

Представители компаний отказались предоставлять данные о своих пользователях и их активности в сервисах российским властям и не признали себя организаторами распространения информации. В реестре они находятся с пометкой «Restricting». Об этом сообщили в «РосКомСвобода».

Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых сайтов мессенджеры BlackBerry, Imo и Line

Популярные мессенджеры отказались признать себя организаторами распространения информации и предоставлять данные о своих пользователях и их взаимодействиях российским властям. Российское надзорное ведомство стало достаточно активно вносить в реестр запрещённых с?

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