Google «рушится» для пользователей Яндекс.Браузера, Microsoft, Mozilla, Vivaldi: «переходите на Chrome»


Глава настольной версии Яндекс.Браузера Роман Иванов рассказал, что Google деградирует работу собственных сервисов тем посетителям, кто предпочитает посещать сайты при помощи Яндекс.Браузера. Впрочем Яндекс нашёл способ противостоять саботажу Google:

Аналогичные по смыслу наблюдения: Google изображает неработоспособность или работает нарочито плохо — есть у пользователей браузеров Microsoft Edge, Vivaldi, Mozilla Firefox, передал vc.ru.

больше-не-поддерживается

Большинство перечисленных браузеров базируются на «свободном браузере» Chromium, созданном Google в 2008-м. Сама американская корпорация развивает на основе Chromium популярный Google Chrome и только в нём, без каких либо ухищрений (в частности браузеру Microsoft приходится «притворяться» Chrome) идеально работают все Google сервисы. На собственном «движке» работает Mozilla Firefox, но и он не защищает браузер от неприятностей с Google.

Деградацию работы конкурирующих браузеров сложно воспринимать «случайной». С 18 апреля 2019 года Google предлагает мобильным пользователям из ЕС выбрать предпочитаемый по умолчанию браузер и поисковую систему. Это либеральное предложение Google сложно назвать «добровольным» — годом ранее Еврокомиссия доказала злоупотребления Google доминирующим положением и оштрафовала корпорацию на €4,3 млрд ($5 млрд). В России злоупотребления доказаны антимонопольщиками ещё в 2015-м, позднее подтверждены судом, правда российский штраф составил символические в масштабах Google 6,76 млн долларов (за месяц Google генерирует выручку более $10 млрд, и около $3 млрд прибыли). Яндекс участвовал в двух упомянутых антимонопольных процессах: и в России, и в Евросоюзе.

В середине апреля один из бывших руководителей команды Firefox Джонатан Найтингейл рассказал, что после запуска Google Chrome «корпорация добра» стала виновником десятков и даже сотен «недоразумений» для Mozilla Firefox и затягивала разрешение проблем. Найтингейл обобщил опыт взаимодействия с Google: «Ошибки случаются, но когда вы видите устойчивую модель “ой” и задержки — вас дурят». Как позднее вспоминал директор Яндекса по распространению технологий Григорий Бакунов, Яндекс предупреждал команду Firefox много лет назад: «мы им сто раз говорили, что будет именно так, а они искренне верили в партнерство с Гуглом».

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