Глава настольной версии Яндекс.Браузера Роман Иванов рассказал, что Google деградирует работу собственных сервисов тем посетителям, кто предпочитает посещать сайты при помощи Яндекс.Браузера. Впрочем Яндекс нашёл способ противостоять саботажу Google:

в нашем браузере они постоянно свои сервисы деградируют. Мы, впрочем, нашли способ с этим бороться. — Как-то раз в одной стране все решили больше не (@kukutz) April 30, 2019

так, как на этой картинке; полной неработой некоторых сервисов; однажды они начали отдавать старый менее функциональный дизайн поисковой выдачи и т.д. — Как-то раз в одной стране все решили больше не (@kukutz) April 30, 2019

Аналогичные по смыслу наблюдения: Google изображает неработоспособность или работает нарочито плохо — есть у пользователей браузеров Microsoft Edge, Vivaldi, Mozilla Firefox, передал vc.ru.

Большинство перечисленных браузеров базируются на «свободном браузере» Chromium, созданном Google в 2008-м. Сама американская корпорация развивает на основе Chromium популярный Google Chrome и только в нём, без каких либо ухищрений (в частности браузеру Microsoft приходится «притворяться» Chrome) идеально работают все Google сервисы. На собственном «движке» работает Mozilla Firefox, но и он не защищает браузер от неприятностей с Google.

Деградацию работы конкурирующих браузеров сложно воспринимать «случайной». С 18 апреля 2019 года Google предлагает мобильным пользователям из ЕС выбрать предпочитаемый по умолчанию браузер и поисковую систему. Это либеральное предложение Google сложно назвать «добровольным» — годом ранее Еврокомиссия доказала злоупотребления Google доминирующим положением и оштрафовала корпорацию на €4,3 млрд ($5 млрд). В России злоупотребления доказаны антимонопольщиками ещё в 2015-м, позднее подтверждены судом, правда российский штраф составил символические в масштабах Google 6,76 млн долларов (за месяц Google генерирует выручку более $10 млрд, и около $3 млрд прибыли). Яндекс участвовал в двух упомянутых антимонопольных процессах: и в России, и в Евросоюзе.

В середине апреля один из бывших руководителей команды Firefox Джонатан Найтингейл рассказал, что после запуска Google Chrome «корпорация добра» стала виновником десятков и даже сотен «недоразумений» для Mozilla Firefox и затягивала разрешение проблем. Найтингейл обобщил опыт взаимодействия с Google: «Ошибки случаются, но когда вы видите устойчивую модель “ой” и задержки — вас дурят». Как позднее вспоминал директор Яндекса по распространению технологий Григорий Бакунов, Яндекс предупреждал команду Firefox много лет назад: «мы им сто раз говорили, что будет именно так, а они искренне верили в партнерство с Гуглом».