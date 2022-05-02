Максим Рымар (экс-министр связи Московской области (после Максута Шадаева)) получил пост директора НИИ "Восход"

Максим Рымар назначен директором ФГАУ НИИ «Восход», подведомственного учреждения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

С 29 ноября 2021 года Максим Рымар исполнял обязанности директора Института. До прихода в НИИ «Восход» он был министром госуправления, ИТ и связи Московской области.

НИИ «Восход» – стратегический партнер государства в области информационных технологий с 1972 года, имеет исключительные компетенции в сфере разработки, внедрения и сопровождения автоматизированных информационных систем федерального значения.