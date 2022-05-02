Олег Тиньков частным порядком рассказал NYT о массах запуганных российских бизнесменов, которые боятся высказывать своё мнение о происходящем с бизнесом и геополитической обстановке.
(раньше Олег с куда большей выдержкой относился к бизнесовым невзгодам в России)
Сам пока ещё Тинькофф банк он продал за копейки (с его слов) из-за высказывания своего мнения о специальлной военной операции и последовавших после этого угроз национализации бизнеса.
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Рекомендую надеть шапочку из фольги, конечно, но не могу не заметить следующее:
Ну а дальше — раз жертвой стал, то роль надо сыграть до конца, откуда и эта статья.
Надо заметить, что олигархи, посмотрев на то, что нытьё Фридмана и Авена по невозможности нанять уборщицу или водителя в WSJ, FT, Bloomberg и куче других СМИ не помогает возврату денег, предприняли кучу куда более умных и практически полезных действий по сохранению своих капиталов в своих собственных руках. И достаточно недорогих
Тиньков стал, бизнесменом-оппозиционером, за сколько продал долю — не говорит. Мильнер носится с баннером "100 млн долларов" — сколько потратил на беженцев фактически — не говорит.
Учитесь, олигархи. А не это нытьё ваше про уборщицу.
Можно добавить, что стоимость товара, за который его желают и могут приобрести, не одно и то же со стоимостью, за которую хотят продать.
Это из той же серии, что продавец горячих сосисок у дороги будет жаловатсья, что хотел продавать их по миллиону, а приходится за какой-то процент от желаемого.
В данном случае, если б были желающие купить дороже, чем за 3% от хотелок бывшего владельца — продалось бы дороже. А раз не нашлось — значит продано за настоящую реальную стоимость.