Олег Тиньков частным порядком рассказал NYT о массах запуганных российских бизнесменов, которые боятся высказывать своё мнение о происходящем с бизнесом и геополитической обстановке.

(раньше Олег с куда большей выдержкой относился к бизнесовым невзгодам в России)

Сам пока ещё Тинькофф банк он продал за копейки (с его слов) из-за высказывания своего мнения о специальлной военной операции и последовавших после этого угроз национализации бизнеса.