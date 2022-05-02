Тиньков сказал, что у него банк купили за копейки. Какую цену он считает справедливой — не сказал


Олег Тиньков частным порядком рассказал NYT о массах запуганных российских бизнесменов, которые боятся высказывать своё мнение о происходящем с бизнесом и геополитической обстановке.

(раньше Олег с куда большей выдержкой относился к бизнесовым невзгодам в России)

Сам пока ещё Тинькофф банк он продал за копейки (с его слов) из-за высказывания своего мнения о специальлной военной операции и последовавших после этого угроз национализации бизнеса.

Russian Tycoon Criticized Putin’s War. Retribution Was Swift.

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Рекомендую надеть шапочку из фольги, конечно, но не могу не заметить следующее:

    1. Олег, как и Авен с Фридманом, ходил по лезвию ножа: покидать зарубежье не хочется, сохранить активы непонятно как.
    2. Организованная за дни, сделка, это, конечно, красиво звучит, но есть ощущение, что это неправда. И давление Кремля, и предложение Потанина, и оформление сделки — это всё требует некоторого времени. Чуть большего чем полторы недели. Олег, всё-таки, тёртый калач, а не испуганный стартапер.
    3. Моё предположение: о сделке было договорено до антивоенного поста Тинькова. После чего Тиньков блестяще разыграл роль жертвы режима, прикрывая свои доходы от продажи доли, чтобы не подвергнуться санкционному их изъятию.

    Ну а дальше — раз жертвой стал, то роль надо сыграть до конца, откуда и эта статья.

    Надо заметить, что олигархи, посмотрев на то, что нытьё Фридмана и Авена по невозможности нанять уборщицу или водителя в WSJ, FT, Bloomberg и куче других СМИ не помогает возврату денег, предприняли кучу куда более умных и практически полезных действий по сохранению своих капиталов в своих собственных руках. И достаточно недорогих

    Тиньков стал, бизнесменом-оппозиционером, за сколько продал долю — не говорит. Мильнер носится с баннером "100 млн долларов" — сколько потратил на беженцев фактически — не говорит.

    Учитесь, олигархи. А не это нытьё ваше про уборщицу.

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    Vladimir Ilyashov

    Можно добавить, что стоимость товара, за который его желают и могут приобрести, не одно и то же со стоимостью, за которую хотят продать.
    Это из той же серии, что продавец горячих сосисок у дороги будет жаловатсья, что хотел продавать их по миллиону, а приходится за какой-то процент от желаемого.
    В данном случае, если б были желающие купить дороже, чем за 3% от хотелок бывшего владельца — продалось бы дороже. А раз не нашлось — значит продано за настоящую реальную стоимость.

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