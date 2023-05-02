Концепция создания и внедрения российского аналога протокола TCP/IP описана в проекте «Интернет из России». О его разработке рассказал председатель совета директоров ГК ООО «Техноджет» Александр Селютин в ответ на выступление Владимира Путина в индустриальном парке Руднёво. Путин говорил о необходимости развития отечественных интернет-протоколов и пообещал поддержку в их разработке.

Селютин заявил, что протокол будет использоваться в системе управления беспилотниками, "Техноджет" приступил к разработке этой системы, в частности, модема связи, который будет работать на собственном протоколе. По его словам, "работа по импортозамещению иностранных технологий в сфере БПЛА началась еще 10 лет назад".

На момент публикации материала технические детали проекта «Интернет из России», а также степень готовности российской замены главного протокола современного интернета TCP/IP известны не были. На сайте «Техноджета» указано, что этот проект «базируется на собственном решении стеки протоколов информационного обмена РУСТП и включает в себя электронные сервисы в том числе для планирования и управления полетами, а также электронной торговой площадки, которая свяжет всех участников рынка и сделает услуги, предоставляемые с помощью БЛА прозрачнее и доступнее». На том же сайте проект именуется и как «Суверенный российский интернет». В описании к нему сказано, что это «проект космического интернета на базе низкоорбитальной группировки». По словам Селютина, в нынешнем своем виде отечественный ответ TCP/IP работает лучше зарубежного аналога. «Если задержка или потеря пакетов в TCP происходит в размере одного процента, то TСP восстанавливает эти пакеты в течение 360 сек. Мы восстанавливаем – 5,7 сек.» – отметил он.

Селютин попросил у Путина финансовой поддержки проекта.

Президент России обратился к своему помощнику Максиму Орешкину: «Максим Станиславович, с коллегами поговорите, потом мне отдельно доложите, надо помочь». Глава государства добавил: «Если у вас продвинутые есть предложения, свои собственные, конечно, надо сделать все, чтобы их поддержать. <...> Это и технологический суверенитет, и лучшая конкурентоспособность, и независимость. <...> Потом вместе решим, какие конкретные шаги нужно предпринять. Обязательно будем помогать», – подытожил Владимир Путин.

О разработке аналога TCP/IP Китаем стало известно ещё в 2020-м году. Там этим занимается Huawei.