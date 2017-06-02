Экс директор по инновациям Independent Media Евгений Вольнов займётся рекламой для Sports.ru и издательства Tribuna Digital, сообщил AdIndex. Ключевым направлением будет реклама на данных пользователей, рассказал новый медиадиректор и подтвердил директор Sports.ru Дмитрий Навоша. Это, например, таргетинг по спортивным интересам людей, клубам и видам. Так уже распродана аудитория клуба «Спартак».

Евгений Вольнов занимается маркетингом с 2005 года, работал в агентстве Rockwell, Subscribe.ru, Medianet, GreenPR и uCoz, в 2010 с Антоном Лапкиным основал FutureBit, был исполнительным директором DigDog, руководил Premium Programmatic для RTB-платформы Between Digital, в Independent Media с апреля 2016, сначала как директор по развитию рекламных продуктов, с октября директор по инновациям.