Основатель группы компаний ЕСН Григорий Березкин снова хочет купить российский Forbes. Возможность покупки предприниматель недавно обсуждал с владельцем издания Александром Федотовым. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на знакомых Березкина и знакомого Федотова. Березкин планировал купить издание еще в 2015 году, однако немецкий медиаконцерн Axel Springer в итоге продал его Федотову.

Источники издания отметили, что Федотов не сообщил о своей готовности продать журнал, а Березкин «не сделал конкретного предложения». «Мне все еще интересен Forbes как актив, больше мне пока нечего к этому добавить», — сказал Березкин. Собеседники «Ведомостей» также подчеркнули, что владелец ЕСН сначала хочет завершить сделку с РБК, затем начать активные переговоры с Федотовым — и, может быть, по поводу покупки не только Forbes, но и других его изданий. Знакомый Федотова рассказал, что тот не хочет расставаться с журналом, поэтому в лучшем случае он может найти финансового партнера.

26 мая стало известно, что ФАС разрешила структуре ЕСН приобрести РБК. На тот момент сделка с его основным акционером Михаилом Прохоровым была еще не подписана. Стоимость холдинга может составлять $50 млн. Собеседник «Ведомостей» рассказал, что в начале этого года Федотов оценил свой бизнес в несколько миллиардов рублей.