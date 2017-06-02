Глава «Мегафона» Сергей Солдатенков сказал в интервью «Коммерсантъ», что оператор готов отчислять до 1% на исполнение «закона Яровой», но если денег потребуется больше, целесообразно было бы повысить цены для конечных потребителей услуги.

Наше предложение как оператора: если на нас государство возлагает такую задачу, мы готовы поделиться 1% выручки, который пойдет в специальный фонд для создания подобной системы хранения. Но если денег будет не хватать, должно государство помочь в регулировании вопроса. Мы знаем опыт других стран, когда там подобные вещи вносились в тариф для абонента как определенный дополнительный налог, это может быть увеличение стоимости на 2−3%. На наш взгляд, это не повлияет на весь рынок, но тем не менее даст необходимую возможность для того, чтобы «закон Яровой» реализовать. Вот мы сегодня об этом говорим, надеюсь, что нас услышат, и все вместе — государство и операторы — решат задачу как по снижению объемов хранения, так и изысканию дополнительных денег для того, чтобы его реализовать, — сказал он.