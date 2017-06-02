Google предупредил издателей, что через 6 месяцев в мобильной и десктопной версии браузера Chrome появится предустановленный блокировщик рекламы, пишет WSJ. Компания разослала своим партнерам «методичку», в котрой описывается какую рекламу Chrome будет пропускать, а какую нет. Под запрет попадут в частности всплывающие окна, самозапускающееся видео и другие виды раздражающей рекламы. Google также является членом Ассоциации за лучшую рекламу, в которую кроме него входят Facebook и News Corp.
«Блокировщик рекламы от Google» — это программа, которая возвращает поисковику контроль над рекламой
Сама Google называет свой новый продукт «фильтром», а не блокировщиком. Реклама приносит материнскому холдингу Google Alpabet более 88% доходов или $90 млрд за 2016 год. Так что выпуск блокировщика является скорее превентивным шагом — компания сама хочет это сделать пока пользователи не установили стороннее решение с намного более жесткой фильтрацией. По данным Агентства интерактивной рекламы, 26% десктопных пользователей в США уже установили себе блокировщики.
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Хороший ход, браво корпорация добра, свою рекламу будем пускать, чуть причесанную разумеется, а чужую нет, извините таков тренд, резать рекламу…
А с учетом массовости в мире хрома то можно ожидать что они поднимут проблему блокировки рекламы на такой уровень что может даже и власти разных стран будут вынуждены подключится чтоб те же СМИ ласты не склеили, и тут гугл будет вынужден покорно смириться с требованиями властей и опустив голову выключить свой блокировщик, чтоб так ненавистная им реклама увеличила потоки кэша как бы случайно.
Корпорации хорошо пристроились, все шишки властям, а себе чистый кэш и никакого мошенничества.