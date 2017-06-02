Основатель платёжной системы Qiwi Андрей Романенко оставил себе лишь одну акцию и ушёл из совета директоров компании. К моменту выхода предприниматель владел менее чем 1% акций Qiwi, однако непрерывно участвовал в работе совета 14 лет. Приблизительно 4 года операционной деятельностью платёжной системы Романенко не занимался:
«Сегодня я готов инвестировать и инвестирую только в те компании, где принимаю активное участие в управлении / выборе объектов инвестиций. К сожалению, на всё времени катастрофически не хватает, надо фокусироваться на главном. Пересматриваю весь свой инвестиционный портфель в соответствии с этим правилом».
В последние годы Романенко называли акционером фондов AddVenture III, iTech Capital, Run Capital и членом совета директоров «Сим мастер», Ticket Land и AppInTop. Один из актуальных проектов предпринимателя — «Эвотор» — разработчик «умной» кассы с маркетплейсом облачных услуг для малого и среднего бизнеса. Летом 2016 года Андрей Романенко получил 30% в этой компании, 40% принадлежало «Сбербанку», 30% получил «Атол» — разработчик и дистрибутор оборудования и ПО для автоматизации предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. В апреле 2017 года Qiwi запустила собственный проект, схожий с «Эвотор». Платёжная система готовит онлайн-кассы вместе с компанией «Штрих-М», крупным разработчиком систем автоматизации бизнеса.
02.06.2017 — необычный день, и, как следствие, несвойственный мне длинный пост.
В сегодняшнем совете директоров QIWI я не буду принимать участие, даже дистанционно, и не потому что есть веские причины.
С момента создания #ОСМП (может кто-то ещё помнит эту аббревиатуру, а это аж 2003 год!!!, такого не было.
Больше я не являюсь членом совета директоров и акционером QIWI.
Оставил на память всего одну акцию. Буду наблюдать издалека за успехами компании!
Уверен, что большинство моих FB-друзей эта информация не удивит, т.к. более 4 лет я не занимаюсь операционной деятельностью #QIWI, а сейчас полностью поглощен другим проектом.
Вспомнил пост #ХорошегоЧеловека, которому на общественном транспорте виделось — Эвотор Знаю, что иногда спамлю, но хочется делиться успехами)))
Есть что вспомнить за эти 14 Лет!!!, были и промахи, и успехи:
— незабываемый опыт: создание компании с нуля (в подвалеJ), поиск команды единомышленников, собственноручная отгрузка терминалов, миллион личных переговоров и уговоров, сумасшедший рост, объединение двух почти полярных компаний, создание холдинга, первый b2c бренд платежной компании, банк, уникальные продукты, всего не перечислишь…
— люди: знакомство с отличными, грамотными партнерами, клиентами, сотрудниками, конкурентами. Главное, что со многими постоянно общаюсь и сегодня.
Идея компании зародилась значительно раньше, но официально начала работу ОСМП с 2004 года, потом объединение c e-port, далее OE Investments, бренд QIWI, IPO Nasdaq потом ММВБ… Хроника почти каждого дня в голове.
PS Рад, что со мной в разных проектах сегодня работают выходцы из QIWI, это мои временем проверенные члены команды.
PSS Сегодня я готов инвестировать и инвестирую только в те компании, где принимаю активное участие в управлении/ выборе объектов инвестиций.
К сожалению, на всё времени катастрофически не хватает, надо фокусироваться на главном.
Пересматриваю весь свой инвестиционный портфель в соответствии с этим правилом.
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