02.06.2017 — необычный день, и, как следствие, несвойственный мне длинный пост.

В сегодняшнем совете директоров QIWI я не буду принимать участие, даже дистанционно, и не потому что есть веские причины.

С момента создания #ОСМП (может кто-то ещё помнит эту аббревиатуру, а это аж 2003 год!!!, такого не было.

Больше я не являюсь членом совета директоров и акционером QIWI.

Оставил на память всего одну акцию. Буду наблюдать издалека за успехами компании!

Уверен, что большинство моих FB-друзей эта информация не удивит, т.к. более 4 лет я не занимаюсь операционной деятельностью #QIWI, а сейчас полностью поглощен другим проектом.

Вспомнил пост #ХорошегоЧеловека, которому на общественном транспорте виделось — Эвотор Знаю, что иногда спамлю, но хочется делиться успехами)))

Есть что вспомнить за эти 14 Лет!!!, были и промахи, и успехи:

— незабываемый опыт: создание компании с нуля (в подвалеJ), поиск команды единомышленников, собственноручная отгрузка терминалов, миллион личных переговоров и уговоров, сумасшедший рост, объединение двух почти полярных компаний, создание холдинга, первый b2c бренд платежной компании, банк, уникальные продукты, всего не перечислишь…

— люди: знакомство с отличными, грамотными партнерами, клиентами, сотрудниками, конкурентами. Главное, что со многими постоянно общаюсь и сегодня.

Идея компании зародилась значительно раньше, но официально начала работу ОСМП с 2004 года, потом объединение c e-port, далее OE Investments, бренд QIWI, IPO Nasdaq потом ММВБ… Хроника почти каждого дня в голове.

PS Рад, что со мной в разных проектах сегодня работают выходцы из QIWI, это мои временем проверенные члены команды.

PSS Сегодня я готов инвестировать и инвестирую только в те компании, где принимаю активное участие в управлении/ выборе объектов инвестиций.

К сожалению, на всё времени катастрофически не хватает, надо фокусироваться на главном.

Пересматриваю весь свой инвестиционный портфель в соответствии с этим правилом.