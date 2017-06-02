13 марта 2017 года «Известия» отметили 100-летний юбилей и запустили новый сайт газеты. 2 июня издание перешло на короткий домен iz.ru, отказалось от мартовского декора и добавило на главную страницу живое видео (видео с короткими новостями и тревожной музыкой a la «Звёздный десант» запускается на iz.ru автоматически). Принадлежащие «Национальной медиа группе» (НМГ) «Известия» будут создаваться в мультимедийном информационном центре (МИЦ) — объединённой редакции, под руководством гендиректора РЕН ТВ (ещё один актив НМГ, наряду с «5 каналом») Владимира Тюлина. В объединённой НМГ редакции работает в общей сложности полторы тысячи человек. Сегодня МИЦ получил права на материалы CNN и Thompson Reuters.

Владимир Тюлин и представители международных информационных гигантов подписали договора о партнёрстве. В частности МИЦ получил право трансляции новостей CNN на iz.ru и своих телеканалах. Кроме того сотрудники МИЦ смогут учиться в штаб-квартире CNN в США.

До лета 2016 года издателем «Известий» выступала News Media Арама Габрелянова, у газеты была объединённая редакция с Life.ru, однако записей одноимённого телеканала газета не распространяла.