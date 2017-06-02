«Яндекс» и образовательный центр «Сириус» договорились о технологическом партнёрстве по созданию дистанционной образовательной среды для одарённых школьников «СириусОнлайн», — говорится в сообщении интернет-компании. Центр «Сириус» открыт образовательным фондом «Талант и успех» по инициативе Владимира Путина, в попечительский совет фонда входит друг президента виолончелист Сергей Родулгин и другие известные деятели культуры. Задача «Сириуса» — поддержка одаренных школьников.

Проект разрабатывается на базе образовательной платформы «Яндекса» и использует все её возможности — в частности автоматическую проверку заданий и сбор статистики. Ученики могут смотреть видеолекции, участвовать в вебинарах и групповых обсуждениях задач, делать интерактивные задания и соревноваться друг с другом. Преподаватели смогут анализировать результаты каждого ученика и подбирать персональные задания, формируя для него индивидуальную образовательную траекторию.

До сегодняшнего дня большинство образовательных проектов Яндекса было направлено на подготовку специалистов — как школа анализа данных или кафедры в вузах. Теперь же мы готовы серьёзно заниматься и обучением детей. Сейчас дети активно пользуются интернетом, и именно Яндекс — как интернет-компания — поможет им получать хорошее образование в привычной среде, — говорит руководитель HR-департамента Яндекса Елена Бунина.

В проекте также участвуют партнёры «Сириуса» — крупные вузы, научные центры и инновационные предприятия, которые давно работают с одарёнными школьниками. В среде «СириусОнлайн» они смогут организовывать для детей удалённые стажировки в лабораториях и на предприятиях, развивать научные проекты с участием молодых учёных, студентов и старшеклассников, поддерживать другие молодёжные проекты.

Вчера стало известно, что «Яндекс» совместно с холдингом «Просвещение», совладельцем которого является Аркадий Ротенберг, создаст образовательную платформу для школ. На площадке будут представлены сервисы для эффективной организации учебного процесса для учителей, учеников и родителей.