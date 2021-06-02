Даниил Шулейко, директор бизнес-группы электронной торговли и логистических сервисов, рассказал The Bell о том, как развивается его «половина Яндекса» — нерекламные сервисы, которые по итогам первого квартала 2021 года принесли 46% выручки.

В логистике Яндекс сейчас сильнее всех крупных игроков в российском e-commerce, уверен он. «Яндекс.Логистика» начала развиваться в 2019 году, но резко спрогрессировала в год пандемии. При этом для бизнес-группы Шулейко логистика остаётся приоритетом в развитии.

Второй приоритет — выстраивание взаимодействия с продавцами «Маркета»:

Я думаю, что в «Маркете» мы сильно прибавим в части работы с мерчантами. Более того, у нас сейчас, наверное, самая большая по численности команда инженеров работает именно на продукт для продавцов. Мы знаем, что с этим у нас дела плохи. Поэтому на ближайшее время задача сделать работу удобной для разного типа продавцов: упростить подключение к маркетплейсу, избавиться максимально от бюрократии, дать им удобные инструменты для продвижения и аналитики.

Развитие потребует значительных инвестиций, но от идеи с IPO «Такси» в Яндексе отказались. В публичной компании слишком сложные и долгие процессы согласования решений, а Яндексу сейчас нужна максимальная гибкость и возможность делать всё быстро.

Мы понимаем, что объем инвестиций, который придется влить именно в e-commerce — небывалый для «Яндекса». Это очень дорогая история. Нужно строить свою логистику и инфраструктуру. Более того, надо одновременно и строить, и продолжать расти. Причем хотелось бы расти трехзначными цифрами. Когда растешь с такой скоростью, строить приходится тоже на опережение и постоянно твои мощности используются неэффективно. Поэтому с точки зрения экономики вся эта ситуация выглядит пока паршиво. Но «Яндекс» готов инвестировать. Мы предупредили наших акционеров и инвесторов, что мы потратим на развитие e-commerce полмиллиарда долларов только до конца этого года. В таком объеме «Яндекс» еще ни во что не инвестировал, даже в «Такси».

Разделять компании на онлайн- и оффлайн-ритейлеров, по мнению Шулейко, уже бессмысленно. Традиционно оффлайновые компании выходят в интернет и начинают конкурировать с изначально онлайновыми.

Мы, когда только начинали «Яндекс.Лавку», ввели запрет на наем людей из офлайн-ритейла. Просто чтобы мы не построили офлайн-ритейлера в интернете. А потом столкнулись с задачами, которые для ребят из офлайна будничные, а для нас — открытие. Но бывает и наоборот. Через несколько лет условный «Перекресток» будет делать онлайн-продаж столько же, сколько в офлайне. Посетителей магазинов можно будет разделить на две группы: первые ходят с корзинками и сами себе выбирают продукты, вторые — сборщики, которые собирают для доставки под онлайн-заказ. А это уже совсем не тот опыт, который клиент хочет получить в магазине. Значит, магазины изменятся.

В ближайшем будущем усилится интеграция сервисов Яндекса между собой («они будут друг друга допронизывать»). Внутри «Маркета» уже есть «Лавка» и «Еда», надо чтобы «Маркет» тоже был в них и в Яндекс.Go («Можно будет запускать приложение „Яндекс Go“ и заказывать товары на „Маркете“. У нас даже уже есть первый собранный прототип»).

В «Маркете» есть крупная бытовая техника. И после покупки ее нужно устанавливать. А у нас есть «Яндекс.Услуги». Пока что никакой синергии между ними нет, но мы, очевидно, сделаем ее в этом году. Другой пример — случай вообще уникальный, потому что возник случайно. «Маркету» нужны были грузовики для доставки. Строить экспертизу управления флотом вообще-то сложно. Но ведь есть же «Драйв». Я позвонил [CEO «Яндекс.Драйва"] Антону Рязанову и говорю: давай вы купите сколько-то тысяч грузовиков и сами будете ими управлять? По сути, сделаете такой квази-«Драйв» для курьеров. И в итоге сейчас все машины — 1,5 тысячи грузовиков, катающихся по разным городам, — это на самом деле такой же каршеринг «Драйва». И курьер, который возит заказы «Маркета», просто подходит на парковку, со своего телефона разблокирует, садится в эту машину и едет. А управляет всем команда, у которой в этом волшебные крылья и которая много лет на сервис каршеринга потратила. Вот что для меня экосистема по-настоящему.

Первые проекты в финтехе появятся уже в этом году, сказал Шулейко. Судя по вакансиям Яндекса, среди них будет мобильное приложение для платежей с возможностями управления личными финансами.

Наличие банковской лицензии позволит Яндексу реализовать, помимо прочего, оплату на «Маркете» в рассрочку или кредитование самозанятых партнёров.