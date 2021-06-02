Яндекс обменялся возможностями доставки с национальным почтовым оператором, подписав соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума.

У Почты появится экспресс-доставка за один час силами «Яндекс.Доставки» (или собственных курьеров «Почты»).

«Компании также обсуждают расширение партнерства в электронной коммерции. Яндекс.Маркет, который активно развивает онлайн-продажи модной одежды, сможет первым из российских маркетплейсов получить доступ к примерочным, которые будут расположены в пунктах выдачи заказов на территории почтовых отделений», сообщает пресс-релиз («обсуждают» и «сможет» не позволяют, впрочем, с уверенностью заявлять, что сервис запускается).

Обсуждается и drop-off для продавцов «Маркета» с помощью «Почты России»: продавцы Маркета смогут отправлять товар заказчику по почтовому адресу, «минуя склады и сортировочные центры маркетплейса». Это будет особенно актуально для регионов, небольших населенных пунктов, откуда посылки идут сначала в сортировочный центр, потом адресату, что увеличивает срок доставки.

Недавно стало известно о покупке Яндексом компании, управляющей онлайн-фешн-ритейлером KupiVIP и несколькими оффлайн-магазинами. Почтовые примерочные после этого стали для «Маркета» особенно актуальны.

Ранее директор бизнес-группы электронной торговли и логистических сервисов Даниил Шулейко рассказал в интервью о стратегии «нерекламного Яндекса» на ближайшее будущее. Два приоритета — развитие логистики и оптимизация сотрудничества с продавцами Маркета; запланирована более глубокая интеграция и синергия друг с другом сервисов Яндекса и огромные инвестиции в доставку, логистику, электронную торговлю, такси и другие сервисы перемещения людей и товаров.