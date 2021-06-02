Главный радиочастотный центр озаботился недостаточным регулированием гейминга и киберспорта в России, узнали в «Коммерсанте». Структура Роскомнадзора обнаружила, что игроки могут общаться между собой, а содержание сообщений и информация о пользователях не сохраняется. Её также беспокоит, что донаты могут стать способом отмывания денег, что у игровых валют и лутбоксов не определён правовой статус.

Предложено распространить на игры требования «закона Яровой»: компании, признанные операторами распространения информации, должны хранить телефонные переговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев (касается операторов сотовой связи), сообщения, передаваемые через интернет — в течение 30 дней (относится к соцсетям, мессенджерам, форумам, дейтингам).

Такие игры, как Among Us и Fortnite, создали новый тренд, фактически становясь социальными сетями, говорится в исследовании. Это порождает «возможное негативное влияние на развитие личности, а также риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма».

В Роскомнадзоре согласились с актуальностью вопросов регулирования игр, но там считают, что начать нужно с «широкого обсуждения законодателей, правоприменителей и отрасли».

Представители игровой индустрии признали в беседах с «Коммерсантом», что внимание и регуляторные инициативы государства не стали для них неожиданностью: растущий рынок и повысившаяся на фоне пандемии актуальность игр как площадки для общения должны были привлечь внимание госведомств. Но во-первых в играх сложно идентифицировать общающихся, а во-вторых игровые компании скорее всего предпочтут отключить функцию общения, а не приводить её в соответствие законам о хранении данных.