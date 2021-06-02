Сервис доставки продуктов, товаров для дома и косметики «Самокат», входящий в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group, планирует запуститься на рынке США под новым брендом, рассказали The Bell. Издание получило подтверждение этой информации у «сотрудника экосистемы», ещё один сотрудник сказал, что такие планы обсуждались.

Название «Самокат» на американском рынке использоваться не будет, уверяет собеседник The Bell. Под каким брендом будет работать проект в США, пока не решено. Команда, которая займется развитием американского направления, тоже будет собрана на месте. «На рынок США будет перенесена идея, частично технологии „Самоката“, но не бренд и не люди», — говорит источник The Bell, близкий к компании.

Сумма, которую компания потратит на экспансию, число и география дарксторов пока не определены: затраты напрямую зависят от масштаба запуска, который на стадии обсуждения у акционеров, добавляют собеседники.

Представитель «Самоката» от комментариев в ответ на запрос The Bell отказался.