«Ростех» направил в Минцифры новую версию «дорожной карты» развития отечественного телеком-оборудования, в которой фокус делается не на оборудовании 5G, как раньше, а на предшествующем поколении — LTE. В согласованной в 2020 году версии «дорожной карты» из бюджета планировалось выделить 28,8 млрд руб. Госкорпорация рассчитывает большую часть средств, которые государство планировало выделить на развитие технологий 5G, направить на разработку и выпуск 4G-оборудования.

После ухода из России зарубежных вендоров встал вопрос обеспечения операторов оборудованием для сетей LTE. Сейчас «дорожная карта» не предполагает развитие LTE-решений, при этом операторы связи говорят о том, что реальный рыночный спрос на базовые станции 5G гораздо меньше, чем на LTE. Если вести разработку за счет операторов, это приведет к удорожанию услуг связи, поэтому необходимо профинансировать развитие LTE-решений на государственном уровне. Созданием базовых станций 4G в России занимается дочка «Ростеха» «Спектр». Расходы на реализацию «дорожной карты» развития сетей 5G в России, разработанной «Ростехом» и утвержденной правительством в ноябре 2020 года, составляют 208,15 млрд руб., включая 28,8 млрд руб. из бюджета. Остальные средства, как предполагается, привлекут «Ростех» и «Ростелеком».