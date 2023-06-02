Авиакомпания «Аэрофлот» намерена в общей сложности вложить более 10 млрд руб. в импортозамещение иностранного программного обеспечения. Об этом рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Антон Мацкевич в Нижнем Новгороде на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). В 10 млрд руб., по словам Мацкевича, входит финансирование четырех проектов. Первый – переход «Аэрофлота» с американской системы бронирования Sabre на российскую «Леонардо» (разработчики – «Сирена трэвел» и «Ростех») был завершен в конце 2022 г.

Второй – замена ПО швейцарской компании SITA на планшетах экипажа для обслуживания пассажиров во время полета. SITA поставила «Аэрофлоту» первые планшеты CrewTablet (на базе iPad Mini) со своим ПО в конце 2014 г. Технология упрощает работу бортпроводников, предоставляя им в онлайн-режиме доступ к личным данным пассажиров и их участию в программах лояльности авиакомпании. По словам Мацкевича, европейский разработчик уходит из России с 1 июля 2023 г., компания уже уведомила российских клиентов. Третий проект – это российская авиационная сервисная платформа. Это защищенная сеть передачи данных между авиакомпаниями и аэропортами (доступ к такой системе ранее также предоставлялся зарубежным разработчиком). И четвертый – система предиктивной аналитики состояния воздушных судов (ВС) для техобслуживания и ремонта. Проект будет реализован совместно с «Ростехом», сегодня в России такой системы нет, добавил Мацкевич.