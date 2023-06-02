Процент владельцев франшиз крупных маркетплейсов, которые работают с Wildberries, упал за месяц с 43% до 38% (в апреле 2023 года), подсчитали в Tinkoff eCommerce. 15% от общего числа GDP работают на Яндекс.Маркет, 28% - с Ozon. У обоих конкурентов WB доля выросла на пять процентных пунктов.

Монобрендовыми является 81% пунктов выдачи. Доля монобрендовых ПВЗ WB упала на 11 п.п.

Эксперт "Коммерсанта", представительница Franshiza.ru, считает, что скандалы вокруг WB влияют на выбор франшизы предпринимателями. По её оценке, "ёмкость спроса на франшизу ПВЗ Ozon превышает совокупный спрос на пункты выдачи заказов Wildberries и «Яндекс.Маркета»".

В Wildberries разослали пресс-релиз с утверждением, что информация Tinkoff eCommerce не соответствует действительности.

По данным на конец апреля, партнерские пункты выдачи составляют около 62% в общем числе точек выдачи компании. Этот показатель остается на уровне марта 2023 года, а по сравнению с прошлым годом он вырос на 6%. Кроме того, в мае компания перезапустила программу открытий партнерских пунктов выдачи для России и стран СНГ, отметили в маркетплейсе.

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук попросила власти отложить госрегулирование отрасли электронной торговли, передаёт РБК.

«Мы очень хорошо понимаем: возникают все чаще тезисы по поводу регулирования отрасли, но просим действительно отложить эту историю, потому что — я тоже сейчас скажу такую расхожую фразу — там, где появляется госрегулирование, там прекращается рост. Это на самом деле так»