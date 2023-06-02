Интернет-провайдеры и сотовые операторы в разных регионах стали обрывать подключения с использованием протокола OpenVPN. Это популярный в мире VPN-протокол с открытой лицензией.

На момент выхода материала некоторые пользователи констатировали факт работоспособности OpenVPN-соединений без каких-либо дополнительных манипуляций с их стороны, другим же удалось обойти новый запрет при помощи специализированного ПО. С чем именно связана доступность OpenVPN у одних провайдеров и полная блокировка в сетях других, пока неизвестно – как пишет «Хабр», на это может влиять отсутствие или, наоборот, наличие оборудования ТСПУ (технических средств противодействия угрозам) и железа для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI).

С технической точки зрения, блокировка реализована за счет почти моментального разрыва каждой OpenVPN-сессии – он возникает после передачи всего лишь нескольких пакетов. Другими словами, по этой схеме VPN-соединение устанавливается, но рвется через пару секунд. Пользователи NTC.party отмечают, что проблема проявляется только при подключении к зарубежным OpenVPN-серверам, но у многих разрывы происходят и при работе с отечественными серверами.