НАДТ: 80% интернет-продаж в России делается через маркетплейсы

Ключевые мировые онлайн-ритейлеры — Amazon, AliExpress, Flipkart, JD.com, Юлмарт, Ozon.ru, Яндекс.Маркет — в той или иной пропорции являются маркетплейсами. Но действительно ли маркетплейсы в чистом виде генерируют в России 80% продаж? Заявление Александра Иванова, главы НАДТ, настолько мощное, что вызывает массу вопросов. Никаких ссылок к своему тезису Александр не предоставил, но в комментариях в Фейсбуке дал надежду, что Ассоциация дистанционной торговли в скором времени выпустит исследование на эту тему. По рынку США подобное исследование есть, и оно говорит о том, что 48% покупателей, начинают поиск товаров в маркетплейсах и тратят в маркетплейсах больше, чем в онлайн-гипермаркетах и специализированных интернет-магазинах. Возможно, эти факты не на 100% коррелируют со словами Александра, но они так же указывают на то, что маркетплейсы являются существенной частью онлайн-экономики и играют важную роль в жизни пользователей.

Основатель интернет-магазина KupiVIP Оскар Хартманн вошёл в совет директоров « Альфа-банка»

Успех складывается из отдельных правильно принятых решений. На заре электронной экономики «Альфа-банк» одним из первых сделал шаг в сторону онлайн-банкинга и выпустил прорывной и удобный для пользователей продукт. Сегодня конкуренция в сегменте заметно обострилась и чтобы бежать быстрее «Сбера» или «Тинькова», может понадобится помощь со стороны. Правильное ли решение получить её в лице Оскара Хартманна? Надеюсь, что да, хотя об успехах собственного паевого инвестфонда Хартманна Aktivo, мало что известно. Как минимум, радует факт спроса на отраслевую экспертизу и сотрудничество между секторами. Станет ли задачей Хартмана запуск новых пользовательских продуктов на стыке банковских услуг и e-commerce? Как, например, товарный маркетплейс Хоум Кредита или сервис для поиска и покупки квартир в новостройках от Тинькофф Банка. Хотя для банковской отрасли это пока лишь экспериментальные направления, но, возможно в будущем, именно они станут одним из важных драйверов роста финансовых услуг в цифровой экономике.

Продажи Asos в России выросли вдвое за год

Трансграничная торговля — больное место российского e-commerce. В нижнем ценовом сегменте очень силён AliExpress — по данным Яндекс.Исследований доля онлайн-покупателей, заказывающих в Китае выросла почти на 35% с 2013 по 2016 год. Доля покупателей, заказывающих в Европе и США, из-за кризиса напротив просела примерно на 7%. Но как только рубль хоть немного приходить в себя, россияне снова начинают смотреть на Запад — о чем свидетельствует двойной рост продаж Asos. Как конкурировать с трансграницей — регулировать рынок пошлинами или внедрять новые бизнес-модели, как это сделали на рынке одежды Farfetch или Stitch Fix? Про преимущества Farfetch я писал в предыдущем дайджесте. Stitch Fix — сервис онлайн-подбора гардероба, обернувший в 2016 году $730 млн долларов. Проект 3 года работает в прибыль и демонстрирует рост в 190% (Y-0-Y). Stitch Fix не конкурирует по цене, ассортименту или скорости доставки, он продаёт добавочную ценность в виде персонального подбора одежды. Возможен ли такой подход в России?

«Юлмарт» решил закрыть до 15% своих точек выдачи заказов

Мечты сбываются и не сбываются. С планами то же самое. В 2017 Юлмарт планировал открыть 150 магазинов Ulmart.Store, но в итоге закрывает до 15% точек выдачи заказов в регионах. Поможет ли это решение ускорить выход компании на привычные темпы роста? В 2016 году рынок e-commerce вырос на 41%, а оборот компании — на 2%. Временно свернуть «убыточные» отделения в регионах и усилить присутствие в Москве, главном e-commerce рынке — правильнее, чем выполнять плана ради плана. Желаю Юлмарту скорейшего роста и возвращения в регионы в новом формате. В конце концов, важнее выиграть не битву, а войну. А Юлмарт вряд ли устроит второе место в рейтинге TOP-100 e-commerce.