В поисковой выдаче Google появился виджет для бронирования столиков, первым партнёром поисковика выступил сервис «ТоМесто», подключённый к 1,3 тысяч ресторанов в 20 российских городах. В будущем появятся и другие агрегаторы-партнёры. По информации источника «Коммерсанта» готовится запуск похожих инструментов для записи в салоны красоты и автосервисы.

Как утверждает собеседник «Коммерсанта» в «Яндексе» разрабатывают собственную систему бронирования через результаты поиска, но в компании эту возможность не комментируют. Сейчас бронирование есть в Яндекс.Картах, причём поисковик выделяет собственный виджет, а партнёрские кнопки идут «маленькими ссылками».

«Компания отказывает нам в выделении нашего сервиса», — рассказал «Коммерсанту» совладелец агрегатора «ТоМесто» Кирилл Шнуров. Претензии предпринимателя повторяют ранее высказанные претензии к «колдунщикам» Яндекса компаниями 2ГИС, Avito, ivi, Profi, Кассир.ру и ЦИАН. Яндекс предпочитает выдавать предложения собственных «Я.сервисов» выше обычных результатов и не пускает в интерактивную выдачу конкурентов.