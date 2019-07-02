Компания Google запустила сайт fuchsia.dev с информацией о развиваемой в недрах компании операционной системе Fuchsia. В рамках проекта Fuchsia развивается универсальная операционная система, способная работать на любых типах устройств, от рабочих станций и смартфонов до встраиваемой и потребительской техники, напомнил OpenNET.ru. Разработка ведётся с учётом опыта создания платформы Android и учитывает недостатки в области масштабирования и обеспечения безопасности.