К лету 2019 года «Колдунщики» (интерактивные ответы) Яндекса надоели 2ГИС, Avito, ivi, Profi, Кассиру.ру, ЦИАНу и сервису «ТоМесто». Яндекс сегодня в ответ на коммерческие запросы предпочитает выдавать предложения собственных «Я.сервисов» и не пускает в интерактивную выдачу сервисы конкуренты для Яндекс «дочек». Участников рынка эта ситуация не устраивает. В июле 2019 стало известно о письме перечисленных выше компаний, которое не имеет цели коррекции бизнес-модели группы компаний «Яндекс», но обозначает проблему. Одновременно сервис Кассиру.ру предпочёл решить проблему с Яндексом через антимонопольное ведомство России, ФАС.

Злоупотребления доминирующим положением на рынке систем поиска могут быть предметом расследования. Так летом 2017 года Еврокомиссия оштрафовала структуры Google на €2,42 млрд за то, что в начале результатов поиска отображались товары только собственного Google Shopping.

2 июля пресс-служба Яндекса отреагировала и рассказала про интерактивные ответы в поиске Яндекса:

(0) Яндекс никогда не понижал естественные позиции других компаний в поиске и никогда не мешал другим компаниям рекламироваться в Яндекс.Директе. Религия Поиска — пользовательские метрики, а религия Директа — равный доступ в контекстной рекламе.

(1) Колдунщики Яндекса не зафиксированы в верхней позиции, они появляются в результатах выдачи только когда они повышают качество ответа на запрос пользователя. И в этом большое отличие от антимонопольного разбирательства в Европе с сервисом Google Shopping.

(2) Мы всегда были открыты к партнерствам. В частности, мы уже однажды делали попытку предоставить более сложный и структурированный формат сниппета в поиске компаниям-партнерам (программа «Острова» 2014 года), но тогда компании не были готовы к интеграции с Поиском. При этом специальный структурированный формат, аналогичный колдунщику, существует сейчас и в Яндекс.Директе.

(3) Яндекс сейчас работает над следующей версией — новым специальным интерактивным форматом в Директе, который предоставит расширенную функциональность компаниям-партнерам. Однако по-прежнему, превыше всего остаются пользовательское метрики.

(4) В ответ мы ожидаем встречных действий компаний (в том числе от всех авторов письма). Мы надеемся, что ссылки на сервисы Яндекса смогут появиться например на выдаче Авито (Авто.ру и Яндекс.Недвижимость), на 2ГИС (Навигатор и Справочник), на IVI (Кинопоиск), на Кассире.ру и т. д.

(5) Мы бы хотели присоединиться к авторам письма и расширить список его адресатов до других компаний. Например, все мы должны получить равный доступ к выдаче поиска Гугла, Мейла и Рамблера.

(6) Мы бы хотели поддержать авторов письма и запретить запрещать доступ к ресурсам крупных рекламных сетей. В отличие от Яндекс.Директа (который допускает любых конкурентов к площадке), некоторые крупнейшие рекламные площадки (включая часть авторов письма) просто запрещают размещение конкурентов у себя.

(7) Письмо затрагивает важные проблемы, но их нужно обсуждать в контексте общих принципов взаимоотношений в отрасли. Мы всегда открыты для такой дискуссии.