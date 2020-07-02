Полиция Молдавия остановила деятельность группы жителей Приднестровья производящей вертолёты Ка-26 и экспортирующей их в страны экс-СССР. Вопросы постановки на учёт произведённой техники покупатели решали с местными властями самостоятельно.
Вертолёты Ка-26 производились до 1985-го года, на них можно перевозить до шести пассажиров, в убитом состоянии его можно приобрести за 1−1,5 млн рублей, что потребует дальнейшей доводки до ума (ещё столько же), но всё равно делает его крайне дешёвым приобретением, особенно с учётом числа пассажиров.
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По поводу «подпольного» завода не все так однозначно. Владелец данной с позволения сказать производственной площадки утверждает что это не «палёные» вертолеты, а всего лишь макеты будущих машин. И дабы развеять сомнения у следственной группы готов в этом же ангаре собрать такой же макет за 1 день. Если это правда напоминает отжим бизнеса. Так же что говорит в пользу, владельца патенты на изобретения: Редуктор вертолета, трансмиссия вертолета и так далее. В таком случае будет вертолетный завод не в Молдове, а в Преднестровье.
Молдавские технари опровергают незаконность своей деятельности: https://mybusiness.md/ru/novosti-biznesa/item/14742-vladelets-podpol-nogo-vertoljotnogo-zavoda-rasskazal-chto-proiskhodit-na-samom-dele