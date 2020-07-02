Полиция Молдавия остановила деятельность группы жителей Приднестровья производящей вертолёты Ка-26 и экспортирующей их в страны экс-СССР. Вопросы постановки на учёт произведённой техники покупатели решали с местными властями самостоятельно.

Вертолёты Ка-26 производились до 1985-го года, на них можно перевозить до шести пассажиров, в убитом состоянии его можно приобрести за 1−1,5 млн рублей, что потребует дальнейшей доводки до ума (ещё столько же), но всё равно делает его крайне дешёвым приобретением, особенно с учётом числа пассажиров.