Яндекс и ВТБ запустили «счёт для накоплений» в Яндекс.Плюсе. Предлагаются две альтернативы банковскому вкладу:

«вместо вклада до востребования» с возможностью в любой момент снять деньги по ставке 3,44% годовых с уже вычтенным подоходным налогом

и комиссией,

и комиссией, вместо срочного вклада на 1 , 2 или 3 года -- государственные облигации с минимальной доходностью 4,05%

2 или 3 года -- государственные облигации с минимальной доходностью 4,05% а также обмен валют по биржевому курсу

Пополнить счет без комиссии можно банковским переводом и картой ВТБ, с комиссией -- картами других банков. Вкладом «до востребования» будет управлять фонд «Ликвидность» ВТБ. В Яндексе сообщают, что его доходность была в апреле близка к 5% при средней ставке ЦБ по вкладам до востребования в 2,86% годовых. По срочным вкладам российские банки сейчас предлагают ставки 5%-7,85%.

Тем, кто разбирается в инвестициях, счёт в Яндекс.Плюсе позволит приобретать акции, фонды и облигации компаний, размещённых на Московской и Санкт-Петербургской биржах. До конца года пользователи счёта для накоплений смогут покупать и продавать бумаги фонда «Ликвидность», а также государственные облигации без брокерской комиссии. До 30 июля комиссия за обмен валюты, а также за покупку и продажу любых других ценных бумаг составит всего 0,025%.

О планах по запуску «Яндекс.Инвестиций» СМИ сообщали еще в сентябре 2019 года, когда появилась информация об охлаждении отношений «Яндекса» со «Сбербанком». В качестве нового партнёра уже тогда называли ВТБ. В июне стало известно, что «Яндекс» и «Сбербанк» договорились о разделении активов. Сбербанк получит «Яндекс.Деньги», у которых уже есть сервис для непрофессиональных инвесторов. В Yammi можно только выбрать уровень риска, «умный помощник» будет инвестировать автоматически. Сервис часто критиковали за высокие комиссии. У зелёного банка есть «Сбербанк Инвестор», который сейчас обещает потенциальную доходность консервативного портфеля в 8%.