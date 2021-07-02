Сбер в лице Работы.ру запустил «первую деловую социальную сеть» «Инсайдер», которая будет помогать «устанавливать деловые контакты и создавать социальный капитал». У сервиса уже «тысячи пользователей» -- сотрудников компаний экосистемы Сбера. Пресса, написавшая о запуске, сравнивает проект с «запрещённым в России LinkedIn» (американский ресурс не нашел причин выполнять требования российского законодательства о хранении внутри России данных россиян, которые с помощью LiknedIn пытаются уехать из России) и почему-то со «Вштате» Павла Дурова. Про «Мой Круг», E-xecutive и Профессионалы.ру не вспоминают.

«Инсайдер» доступен в виде приложения под iOS и Android. В его описании говорится:

Здесь вы можете: — Быстро создать профиль для представления себя, как специалиста: наш бот задаст вам необходимые вопросы, чтобы сформировать достойный и привлекательный профиль для других профессионалов и потенциальных работодателей. — После создания профиля система подберет вам релевантные контакты и компании. — Умная лента инсайдов поможет найти нужных людей под ваш конкретный запрос. — Сервис автоматически сформирует привлекательную визитку, которой можно поделиться в Фейсбуке, ВКонтакте, Instagram и других социальных сетях и мессенджерах, чтобы найти работу, проекты, сотрудников.

Из Сбера написали в «Коммерсанте» о недостатках существующих решений по поиску работы и сотрудников в интернете:

Современные социальные сети ориентированы на daily-контент, из которого сложно собрать представление о профессиональной части жизни пользователя. Иностранные варианты в целом являются закрытыми системами, что ограничивает эффективное использование своего нетворкинга. В современном мире открытые системы позволяют пользователям делиться своим профилем, публиковать его, репостить в социальных сетях и имеют гораздо бльшую эффективность. Запуском продукта Инсайдер мы хотим выйти за рамки формализованных процессов взаимодействия соискателя и работодателя, где закрытая база CV с одной стороны и вакансии с другой. Мы хотим отразить все потребности возможных деловых взаимоотношений, которые гораздо шире модели постоянного найма. При создании сервиса мы ориентировались на формирование дополнительной ценности для нашей важной части аудитории — владельцев профилей и резюме в Работа.ру, которых на сегодняшний день более 19 млн", — Олег Голубцов, CEO classified-индустрии Сбера Размещая профиль в Инсайдере, пользователь делает его доступным для других. Также своим профилем можно поделиться как визиткой — отправить ее в мессенджеры, социальные сети или показать QR-код для делового знакомства в офлайне. При этом все коммуникации остаются в пределах сервиса.

В 2013 году Сбер пытался запустить «социальную сеть для предпринимателей» при проекте «Деловая среда», сейчас по её адресу находятся «онлайн-курсы от практиков бизнеса» по подписке за $180 в год.