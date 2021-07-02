Иск Роскомнадзора о запрете и блокировке телеграм-бота «Глаз Бога» был удовлетворен Таганским судом, но заблокирован был не популярный сервис по «пробиву», а его клон, рассказали представители популярного сервиса.

Адвокат Федор Сирош пояснил «МБХ медиа», что изначально Роскомнадзор подавал иск к администратору настоящего сервиса «Глаз Бога» Евгению Антипову. «Мы приходим в процесс, а там говорят, что это не наш бот. На заседании суда РКН сам приносит скриншоты, что этот бот не относится к ресурсу Антипова. Именно этот бот заблокирован. Никаких обязанностей и никакой ответственности к Антипову судебным решением не установлено».

В марте этого года администраторы оригинального «Глаза Бога» обещали его привести в соответствие с законодательством и оформить как поисковую систему, предложив Роскомнадзору проверить легальность работы сервиса.