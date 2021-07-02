Шридхар Рамасвами и Вивек Рахунатан запустили поисковую систему Neeva, которая не будет собирать персональные данные и показывать рекламу. Три месяца ей можно пользоваться бесплатно, дальше за $4,95 в месяц. К сайту прилагаются мобильные приложения и браузерные расширения (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Brave)

Рамасвами и Рагхунатан «на двоих четверть века» проработали в Google, рассказывает Fast Company. Рамасвами закончил 15-летнюю карьеру в Google старшим вице-президентом по рекламе и коммерции. Рахунатан «возглавлял всю разработку монетизации YouTube». Работу над Neeva они начали ещё в 2018 году, но официально запустилась она 29 июня. В команде также работают экс-гуглеры Уди Манбер, бывший глава поиска, Дарин Фишер («один из создателей Chrome»). Венчурные фонды Greylock и Sequoia Capital вложили в проект $77.5 миллионов.

Создатели называют Neeva «социальным и технологическим экспериментом», они хотят узнать, будут ли люди платить за качественный поисковый сервис без рекламы.

За неделю до запуска Neeva команда ориентированного на приватность браузера Brave объявила о начале публичного бета-тестирования собственной поисковой системы, тоже ориентированной на приватность. С момента покупки в марте поисковика Tailcat, на основе которого разработан сервис Brave, в закрытом тестировании поучаствовало около сотни тысяч человек.

4 июля официально запускается социальная сеть GETTR (от Getting Together) под руководством бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа Джейсона Миллера, но сервис уже работает по адресу gettr.com. Один из самых популярных хэштэгов -- COVID, в основном по нему находятся посты с отрицанием вируса и заболевания, прививок и масок, а также с призывами разбомбить Китай за создание ковида. По запросу trump пародийный аккаунт выводится выше официального аккаунта Дональда Трампа, который, впрочем, не носит никаких символов верификации. И ведет его не Трамп: Миллер сказал прессе, что бывший президент пока думает, пользоваться ли сервисом.

Он похож на Твиттер, но длина поста не может превышать 777 символов. Приложения под iOS и Android уже скачали примерно по тысяче раз каждое.