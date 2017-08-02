31 июля Дмитрий Медведев утвердил государственную программу «Цифровая экономика», которая предусматривает создание Национальной системы фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ) для защиты детей в сети. Запуск системы должен состояться до конца первого квартала 2020 года. Благодаря НаСФИТ пользователи до 18 лет смогут заходить только на доверенные сайты из «белого списка». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Дениса Давыдова.

Как отмечает издание, лоббированием системы занимаются Лига безопасного интернета и сенатор Елена Мизулина. По словам Давыдова, в настоящее время видят два варианта реализации системы фильтрации: фильтрация трафика только в образовательных учреждениях и фильтрация по умолчанию для всех пользователей сети в России. Для получения доступа к нефильтрованному контенту, нужно будет подать заявление интернет-провайдеру или убрать запрет в личном кабинете.

У Лиги безопасного интернета уже есть свой «белый список» ресурсов с 1 млн сайтов и 2 системы фильтрации. Давыдов отметил, что такой список не будет эффективен, если организаторы распространения информации не будут самостоятельно заниматься блокировкой запрещенной информации.