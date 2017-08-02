Facebook работает над устройством для видеочата. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией. Устройство размером с ноутбук будет иметь камеру, несколько микрофонов, динамики и сенсорный экран диагональю от 13 до 15 дюймов. Благодаря использованию технологий «умной» камеры пользователи нового девайса во время общения будут чувствовать, будто находятся в одной комнате. Также по словам источников, используется ОС Android. Первую версию могут представить весной в 2018 году на конференции для разработчиков F8.