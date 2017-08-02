Шведский сервис онлайн-аудиокниг Storytel открыл офис в России, возглавит местное представительство компании Борис Макаренков, ранее создавший приложение «Книга вслух» и розничную книжную сеть КиТ, говорится в сообщении компании.

Компания Storytel была основана в 2009 году в Швеции, сейчас компания работает в Дании, Норвегии, Польше и ряде других стран. Отличие Storytel от конкурентов состоит в том, что приложение объединяет в одном продукте текст и аудиозапись, переключение между режимами происходит автоматически.

Мировая аудитория Storytel в июле составила полмиллиона абонентов. В первом квартале 2017 года количество платных абонентов Storytel во всем мире выросло на 42 тысячи, пока российская часть этой аудитории — всего 1000 пользователей. Доходы Storytel увеличились примерно на 50% по сравнению с тем же периодом в 2016-м году, и составили $20 миллионов.

Во всем мире продажа онлайн-книг снижается, в то время как продажа аудиокниг и подписок на ресурсы аудиокниг, напротив, растет на 40% в год. В планах компании стать лидерами российского рынка и увеличить долю потребляющих аудиокниги в с нынешних 0,6% до 5−10%, то есть сейчас конкуренция ведётся не столько за пользователя внутри сегмента, сколько за привлечение к аудиоконтенту от текстового контента, — сказали «Роем!» в компании.

В число издательств, сотрудничающих с компанией Storytel в России, входят «Альпина Паблишерс», «Рипол классик», «Азбука-Аттикус», «Аудиокнига», «Ардис», «Вимбо» и AB Publishing. Сотрудничество с издательствами происходит по модели revenue share, прибыль делится пополам между создателями приложения и издательствами.