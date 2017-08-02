За границей мобильным интернетом на домашних сим-картах пользуются только 28% абонентов российских операторов, 91% россиян выходят в интернет с помощью WiFi. Звонить в поездках предпочитают только 4% абонентов — на 3 п.п. меньше, чем 4 года назад. Также доля пользователей, которые отправляют sms-сообщения, сократилась с 69% до 51%. Однако доля абонентов, которые используют мессенджер, чтобы отправить сообщения, увеличилась с 41% до 81%. Доля абонентов, которые звонят через приложение, также увеличилась — с 43% до 76%. 78% опрошенных пояснили, что отказываются от звонков в роуминге, чтобы сэкономить. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование ВЦИОМ, которое было проведено по заказу «Мегафона». В опросе приняло участие 1500 человек.