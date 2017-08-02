На этой неделе самая популярная в мире криптовалюта разделилась надвое. 1 августа 2017 года был произведен хардфорк после которого появился «клон» биткоина Bitcoin Cash.

Фактически создатели биткойна выпустили новую программу, которая позволит майнить новый тип криптовалюты. Инициаторами форка была небольшая группа майнеров, преимущественно из Китая, недовольных существующим биткоином. У новой криптовалюты увеличен размер блока — пакетов биткоинов, составляющих блокчейн. Это позволит майнить более эффективно.

Также новая криптовалюта получила ряд других улучшений, в том числе защиту от повтора и стирания информации. После начала форка каждый владелец биткоинов получил доступ к аналогичной сумме в Bitcoin Cash.

По данным компании Blockdozer Explorer, занимающейся анализом рынка криптовалют, в первые часы после запуска Bitcoin Cash интерес майнеров к нему был не очень высок, поэтому первая порция Bitcoin Cash появилась на рынке только после 6 часов после того как стало возможно майнить новую криптовалюту.

Стоимость новой криптовалюты Bitcoin Cash выросла с $146 на момент когда ны рынке появились первые клоны биткойна до $462