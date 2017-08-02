Мобильное приложение Teleport, которое обрабатывает фотографии (меняет цвет волос и фон изображения), появилось в магазинах только 24 июля, но его скачали уже 1,5 млн пользователей. Компания зарегистрирована в США и, по словам ее основателя, заинтересована в поглощении американской компанией. Инвестиции в проект составили $1 млн, основным инвестором стал предприниматель Альберт Нисанов и сооснователь «Телепорта» Виктор Кох. Об этом сообщают «Ведомости».