«Сбербанк» и ВТБ рассматривают возможность запустить собственную криптовалюту на базе Ethereum, сообщило агентство Bloomberg. Агентство не сообщает подробностей проекта, ограничившись тем, что проект получил условное название «Газ» и будет эдакой модификацией на базе «эфира». Два месяца назад президент Владимир Путин встретился с создателем Ethereum Виталиком Бутериным и они обсудили перспективы использования блокчейна в том числе и в банковской сфере в России.
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Ахаха, пока с одной стороны группа записных псевдоохранителей
строемхором доказывает, что придорожные камни обладают самосознаниемкриптовалюты суть фантики для лахов, кто-то где-то собрался добывать засланцевый хаз 2.0. :)
Да, смешно выходит.