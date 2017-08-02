«Сбербанк» и ВТБ рассматривают возможность запустить собственную криптовалюту на базе Ethereum, сообщило агентство Bloomberg. Агентство не сообщает подробностей проекта, ограничившись тем, что проект получил условное название «Газ» и будет эдакой модификацией на базе «эфира». Два месяца назад президент Владимир Путин встретился с создателем Ethereum Виталиком Бутериным и они обсудили перспективы использования блокчейна в том числе и в банковской сфере в России.