Главный редактор RNS Петр Канаев назначен заместителем главреда РБК. Об этом «Роем» сообщили представители РБК. Работать в качестве зама Канаев начнет с 14 августа. Новость о переходе Канаева на новое место появилась на днях. Тогда уже было известно, что его место займет заместитель главреда агентства Александр Малахов.

Мы знаем Петра как одного из лучших деловых журналистов отрасли и рады видеть его в нашей команде. Так, мы усиливаем направление по производству качественного новостного контента, которое остаётся стратегически важным для редакции, — рассказала соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова.

До работы в RNS Канаев был заместителем главного редактора службы экономической информации агентства ТАСС и еще раньше руководил блоком деловой информации интернет-портала «Газета.ру».