SEO-специалисты агентства E-Promo заметили две аномалии в поисковой выдаче «Яндекса» и показали их «Роем!». Суть обоих замеченных изменений, которые начались как минимум с июля, в том, что между строчками результатов поиска начали появляться другие ссылки. Оба случая не связаны друг с другом и являются экспериментами, которые видит лишь небольшая доля аудитории, уточнили в пресс-службе «Яндекса».

Как объяснили «Роем!» в «Яндексе», на скриншоте выше блок «все объявления» перенесён внутрь результатов поиска. Клик по блоку перенесёт на отдельную страницу, где будут указаны все рекламные объявления из Я.Директа по данном запросу. Обычно этот блок располагался справа от результатов выдачи.

На втором же скриншоте в выдачу попал колдунщик «Яндекса» — элемент поисковой выдачи, который должен отвечать на вопрос пользователя прямо на странице с результатами. В компании пояснили, почему колдунщик принадлежащего «Яндексу» Auto.ru попал в выдачу по нерелевантному запросу:

Вы поймали наш алгоритм в процессе обучения. Он учится предвосхищать запросы пользователя. На совсем небольшую долю аудитории мы показываем колдунщики разных сервисов, выходя за пределы конкретной поисковой темы. Так мы находим запросы, на которые колдунщик может дать не просто расширенный ответ, а пойти дальше. Очевидно, что история на принтскрине — не тот случай. Алгоритм поймет, что колдунщик проигрывает в пользовательском интересе соседним документам. Формула переобучится и больше показывать данные Auto.ru по запросу про «эссенциале» не будет. Важно понимать, что даже в эксперименте колдунщик не допускается алгоритмом до показа без жесткой проверки. Например, на целевой странице должны присутствовать слова из пользовательского запроса. В этом конкретном случае, алгоритм «уцепился» за слово «форте», а KIA Cerato на некоторых рынках выпускается под названием KIA Forte.

В середине июня этого года «Яндекс» добавил еще одну строчку рекламы над поисковыми результатами. Тогда компания объявила, что экспериментирует с дополнительными объявлениями.