Google начала выполнять один из пунктов мирового соглашения с российской антимонопольной службой (ФАС). 1–2% пользователей браузера Google Chrome для Android уже получили уведомление о том, что владелец операционной системы теперь не против использования в браузере своего Google поиска, либо поиска Mail.ru или «Яндекса» — нужную систему пользователь может выбрать. До конца 2015 года похожее окно демонстрировали телефоны и планшеты на Apple iOS, но затем, по договору между Apple и Google, Apple «зарезал» предложение поиска «Яндекса». Это легально, в отличие от доказанных злоупотреблений Google на Android, которые теперь запрещены в РФ. Жалобы в ФАС на союз Apple и Google «Яндекс» не подавал и монотонно теряет долю на iPhone (по статистике Liveinternet), без видимых на графиках шансов её вернуть.



Доли поисковиков на iOS

Так как раньше браузер Google не предлагал альтернатив, в теории доли отечественных поисковиков могут вырасти: «Процесс раскатки “окна выбора” только начался, сейчас его видят лишь 1–2% пользователей», — уточнил масштабы собеседник газеты "Коммерсант", работающий в одной из крупных интернет-компаний. В июле 2017 года перечисленные поисковики делили Android-аудиторию в долях: 67.5%, 31.5%, 0.6% соответственно (по статистике Liveinternet).

Доли поисковиков на Android

Расследование ФАС началось в 2015 году — по жалобе «Яндекса» служба изучила договорённости Google минимум с тремя производителями телефонов — Fly, Explay и Prestigio — но не с Apple. В итоге были найдены доказательства нарушений антимонопольного законодательства со стороны Google. За договорённости с фабриками Google заплатила штраф, некоторые пользователи браузера в РФ теперь получают предложение воспользоваться альтернативными поисковыми механизмами.

Mail.ru Group (MRG) попросила Google встроить свой поиск в Android вслед за «Яндексом» в первой половине 2017 года — в перспективе появятся возможные теперь договорённости MRG с производителями телефонов. В процессе ФАС и последующих судах группа Mail.ru участия не принимала. Решению ФАС желания MRG не противоречат. Антимонопольная служба в равной степени запретила Google злоупотребления в отношении любых компаний, а не только «Яндекса».

Чуть ранее в 2017 году появились первые Android-телефоны с некоторыми предустановленными сервисами «Яндекса», их выпуск Google тоже запрещал фабрикам с 2014 года. Тогда, за считанные месяцы, «Яндекс» потерял возможность договариваться с производителями, как минимум 17% продававшихся России смартфонов, а старые договора с россиянами фабрики вынужденно разорвали.

«Яндекс» пропал из предложений Apple в конце 2015 года, в это время процесс ФАС против Google был в разгаре. В феврале 2016 года гендиректор российского «Яндекса» Александр Шульгин на телеконференции с собственниками поисковика признал, что договориться с Apple россиянам сложно. Месяцем ранее, в январе, Bloomberg, со ссылкой на расшифровку прений в судебном разбирательстве между Oracle и Google сообщил, что Apple получила $1 млрд от Google в 2014 году за то, что Google стал поиском по умолчанию в iPhone.

«Яндекс» через российский ФАС разбирался со злоупотреблениями Google и производителей техники на Android большую часть 2015 года, продолжил процесс в 2016, и лишь в 2017 появилось предложение воспользоваться российским поиском в одном из браузеров для Android.

За прошедшие 2,5 года «Яндекс» потерял приблизительно 6 процентных пунктов своей поисковой доли на iOS. Если бы гипотетическое расследование союза Google и Apple началось прямо сейчас; продлилось бы столько же как уже состоявшийся процесс; доминирование Google на iOS было бы запрещено по аналогии с решением ФАС о технике на Android — в «переломном» 2020 году доля «Яндекса» на iOS составила бы не больше 25%, при доле Google в 75%.

На момент публикации «Яндекс» не успел предоставить комментариев относительно своего отношения к монополии Google на Apple iOS. Отношение к более дружелюбному теперь браузеру Google Chrome для Android в компании очевидное: «Это большая новость — у российских пользователей наконец появился выбор, — сказал “Коммерсанту” руководитель “Яндекс.Поиска” Андрей Стыскин. — Для нас она тоже важная».