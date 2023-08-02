В конце июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий участие россиян в незарегистрированных иностранных некоммерческих организациях. Так, по словам источника РБК на ИТ-рынке, у поправок есть серьезный «побочный эффект»: он фактически запретит специалистам участие в любых международных проектах, развивающих свободное программное обеспечение. Опасения подтвердили и в других компаниях, занимающих разработкой open source. «Полагаю, что законодатель решал политические задачи и не имел в виду участие в международных проектах разработки свободного программного обеспечения, но при текущих формулировках опасаюсь расширительного толкования при правоприменении», — говорит председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Эта компания разрабатывает свои решения на основе свободной операционный системы Linux.

Формулировка законопроекта в нынешней редакции оставляет больше вопросов, чем дает ответов, указал и Иван Панченко, гендиректор Postgres Professional (разрабатывает продукты на основе открытой базы данных PostgreSQL), глава комитета по интеграции российского ПО Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». По словам источника РБК, большая часть крупных open source проектов не принадлежат коммерческим компаниям и зарегистрированы именно как некоммерческие организации для того, чтобы иметь возможность легально принимать и распоряжаться пожертвованиями. Так как критерии участия в законе не определены, под это можно отнести что угодно: от изменений в репозитории, то есть хранилище открытого кода, «до банального сообщения об ошибке». «Под угрозой уголовного преследования по новым статьям не только обычные пользователи проектов свободного ПО, но и все сотрудники российских компаний, осуществляющих разработку и внедрение такого софта по программе импортозамещения, поскольку делать это без участия upstream невозможно — российские разработчики активно делятся частью наработок с исходными проектами, а также сообщают о найденных ошибках», — рассказал собеседник.