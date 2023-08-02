"Почта Банк внедрил технологию автоматического определения виртуальных голосовых ассистентов для исходящего обзвона клиентов", рассказала компания. Технология распознаёт все роботы и автоответчики и позволяет оператору не тратить времени на общение с ними, а заниматься только "прямыми контактами с клиентом". О каких-то преимуществах этого нововведения для клиентов банка в пресс-релизе не говорится, зато отмечается, что сам банк снизит затраты на "исходящие обзвоны" и победит "мусорный трафик"

Одним из наиболее известных голосовых ассистентов, которые могут принять звонок от банка, поговорить с оператором и оставить пользователю для изучения лог диалога, является бот Олег от Тинькофф банка.

В конце 2020 года Почта Банк рассказывал ещё об одном технологическом достижении: банкоматы в отделениях научили распознавать клиента и отправлять сотруднику в зале персональную информацию о нём: имя, личные данные, сведения о предодобренных финансовых продуктах. С этими сведениями сотрудник мог подойти к пользователю банкомата и продать ему продукты банка.